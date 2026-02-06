Torino, arriva la risoluzione consensuale con Perr Schuurs

Il Torino annuncia ufficialmente la risoluzione consensuale con il difensore centrale olandese Perr Schuurs

Il Torino ha comunicato di aver risolto consensualmente il contratto con Perr Schuurs. Si chiude dunque così l’esperienza in granata del difensore olandese, arrivato sotto la Mole nell’estate del 2022 dall’Ajax.

Nella sua prima stagione in Serie A, Schuurs era diventato rapidamente uno dei punti fermi della squadra di Ivan Juric, collezionando 33 presenze complessive. Affidabilità, fisicità e personalità per il classe ’99, qualità che lo hanno poi reso uno dei profili più apprezzati della rosa.

Il percorso del centrale olandese si è però interrotto bruscamente nella stagione successiva a causa del grave infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, che lo ha tenuto lontano dal campo fino a oggi. L’ultima apparizione ufficiale di Schuurs con la maglia del Torino infatti, risale al 21 ottobre 2023, nel match contro l’Inter.

Torino, il comunicato ufficiale su Peer Schuurs

Di seguito la nota ufficiale del club granata, diramata sui propri canali principali: “Oggi purtroppo si chiude il rapporto lavorativo tra il Toro e Schuurs. Le statistiche raccontano di un’esperienza di 43 presenze e due gol con la maglia granata, ma la storia di Perr a Torino è molto di più: è la perfetta testimonianza di professionalità, serietà e dedizione alla causa”.

Il comunicato chiude in questo modo: “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club augurano a Perr ogni bene per il suo futuro e lo salutano con un affettuosissimo abbraccio. Anche se le nostre strade oggi si separano, sappiamo che il nostro legame rimane saldo: Torino è casa tua e tu sarai per sempre uno di noi”.

Il saluto di Schuurs: “L’infortunio ha cambiato tutto. Questo è solo un arrivederci”

A seguito dell’annuncio, queste le parole dell’olandese: “Cari tifosi granata, quando ho firmato per il Torino nel 2022 mi è sembrato subito di tornare a casa. Il club, la città e sopratutto voi avete conquistato un posto nel mio cuore. L’infortunio di ottobre 2023 ha cambiato tutto. È stato un periodo difficile ma non ho mai mollato. Ogni giorno ho lottato per tornare con un solo obiettivo: diventare più forte”.

E infine: “Insieme al club abbiamo ora deciso di separare temporaneamente le nostre strade così da poter completare la mia riabilitazione nei Paesi Bassi. Questo non è un addio ma un arrivederci. Torino resta casa mia e io continuerò a lottare per tornare. Grazie di tutto, sempre uno di voi è sempre forza Toro”.