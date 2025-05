Torino, la probabile formazione contro il Venezia

La probabile formazione del Torino per la partita contro il Venezia: le possibili scelte di Vanoli.

Dopo un periodo altalenante, il Torino è pronto a tornare in campo nella 34ª giornata di Serie A con l’obiettivo di ritrovare punti e fiducia.

I granata arrivano alla sfida contro il Venezia dopo prestazioni poco convincenti e con la necessità di invertire la rotta: solo una vittoria nelle ultime cinque gare, con un rendimento che ha rallentato sensibilmente una stagione iniziata con ben altre ambizioni.

La gara contro gli uomini di Di Francesco rappresenta quindi una tappa fondamentale per rilanciare il finale di stagione e cercare continuità, soprattutto davanti al pubblico di casa.

Di seguito la probabile formazione di Vanoli per la partita tra Torino e Venezia.

La probabile formazione del Torino in vista del Venezia

Contro il Venezia, Paolo Vanoli dovrebbe optare per un ritorno al 4-2-3-1, rinunciando temporaneamente alla difesa a tre. In porta spazio al solito Milinkovic-Savic. In difesa, Walukiewicz vince il ballottaggio con Pedersen e Dembélé per il ruolo di terzino destro, completando la linea difensiva insieme a Maripan, Coco e Biraghi.

A centrocampo, conferma per Linetty, preferito ancora una volta a Ilic, con Casadei al suo fianco vista l’assenza per infortunio di Ricci. Sulla trequarti si rivede dal 1’ minuto Vlasic, mentre Gineitis viene adattato sulla fascia destra offensiva, approfittando anche della squalifica di Lazaro. Elmas agirà sul versante opposto, con Adams unica punta.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Linetty, Casadei; Gineitis, Vlasic, Elmas; Adams. Allenatore: Paolo Vanoli

Dove vedere Torino-Venezia in TV e streaming

Il match tra Torino e Venezia, in programma venerdì 2 maggio alle 20:45, si giocherà all’Olimpico Grande Torino. La partita si potrà essere seguita in streaming su DAZN, mentre in TV sarà trasmessa su Sky Sport.