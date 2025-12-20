Torino, la probabile formazione contro il Sassuolo

La probabile formazione del Torino in vista della sfida contro il Sassuolo, valevole per la sedicesima giornata di Serie A

Tre punti per dare continuità al successo contro la Cremonese e mettersi definitivamente alle spalle il momento difficile. La squadra di Baroni si prepara a scendere in campo al Mapei Stadium, contro il Sassuolo, nel match in programma alle ore 15:00 di domenica 21 dicembre.

In trasferta i granata non vincono da oltre tre mesi. L’ultima volta risale al 14 settembre, con il gran gol di Simeone contro la Roma all’Olimpico. Da quel momento sono arrivate due sconfitte e tre pareggi lontano dall’Olimpico Grande Torino.

Ora gli uomini di Baroni sognano di invertire il trend. Di fronte un Sassuolo reduce dal bel pareggio di San Siro contro il Milan, e in generale reduce da quattro risultati utili nelle ultime cinque partite. L’unica eccezione è la sconfitta contro il Como di fine novembre.

Di seguito la probabile formazione del Torino in vista della sfida contro il Sassuolo, valevole per la sedicesima giornata di Serie A.

La probabile formazione del Torino contro il Sassuolo

In porta confermato Paleari, mentre in difesa dovrebbe esserci Tameze, in sostituzione di Masina e Coco, partiti per la Coppa d’Africa. Sugli esterni spazio a Pedersen e Lazaro, mentre a centrocampo dovrebbero giocare Asllani, Gineitis e Vlasic. Davanti Adams insieme a uno tra Zapata e Simeone, con l’attaccante colombiano in vantaggio sull’argentino.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Asllani, Gineitis, Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata. All. Baroni

Dove vedere la partita in tv e streaming

Sassuolo-Torino, match valido per la sedicesima giornata di Serie A, si giocherà domenica 21 dicembre al Mapei Stadium di Reggio Emilia, calcio d’inizio alle ore 15:00. La partita potrà essere seguita in streaming su DAZN.