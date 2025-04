La probabile formazione schierata da Paolo Vanoli per la sfida di campionato tra il suo Torino e il Napoli di Antonio Conte.

Il Napoli e il Torino sono pronti a scendere in campo per la 34esima giornata di campionato. L’appuntamento è fissato alle 20:45 di domenica 27 aprile allo stadio Diego Armando Maradona.

I padroni di casa arrivano dalla vittoria contro il Monza. Per i ragazzi di Conte è fondamentale la vittoria per cercare di superare l’Inter, ora a pari punti in classifica.

Anche gli ospiti si presentano al match dopo una vittoria. Conquistati i tre punti con l’Udinese i granata cercheranno di dare continuità ai loro risultati.

Ecco, di seguito, la probabile formazione schierata da Vanoli per Napoli-Torino.

Torino, la probabile formazione contro il Napoli

Per la sfida contro il Napoli, Vanoli dovrebbe schierare un 4-3-2-1. In porta confermato Milinković-Savić. Difesa a quattro formata centralmente da Maripan e Coco e Walukiewicz e Biraghi esterni. A centrocampo ad affiancare Ricci ci saranno Linetty e Casadei. Vlasic ed Elmas saranno poi a supporto di Adams.

TORINO (4-3-2-1): Milinković-Savić; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Linetty, Ricci, Casadei; Vlasic, Elmas; Adams. Allenatore: Paolo Vanoli

Napoli-Torino, dove vedere in tv e streaming

La partita tra Napoli e Torino, in programma domenica 27 aprile alle 20:45 al Diego Armando Maradona, sarà visibile in diretta tv in esclusiva su DAZN.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile su pc, tablet e cellulare.