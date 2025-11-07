Torino, la probabile formazione per il derby contro la Juventus

Giovanni Simeone, Torino (Imago)

Le possibili scelte di formazione di Baroni per il Derby della Mole in programma sabato 8 novembre alle 18

Manca ormai poco al Derby della Mole, una partita per cui una città intera si ferma. Juventus e Torino si sfidano a dieci mesi di distanza dall’ultima volta, quando i granata sono riusciti a strappare un punto ai rivali grazie a una rete di Vlasic.

L’obiettivo di Baroni e dei suoi ragazzi è ovviamente quello di trovare un successo che, nella stracittadina, manca addirittura da dieci anni.

In palio ovviamente tre punti importanti per la classifica delle due squadre, ma che diventano ancor più rilevanti per la voglia che il Toro ha di battere a domicilio i “cugini”.

A poche ore dal match, l’allenatore granata deve ancora sciogliere qualche dubbio di formazione per il derby.

La probabile formazione del Torino

Cinque risultati utili di fila fin qui per il Toro, che ha risalito la classifica dopo un avvio negativo. Il 3-5-2 proposto da Baroni ha dato una nuova linfa alla squadra, e per questo l’allenatore è pronto a confermarlo anche per la partita contro la Juventus. Tra i pali ci sarà Paleari, visto che Isral non è ancora al meglio, mentre la difesa sarà composta dal trio Coco-Maripan-Ismajli. Sulle fasce sono pronti Pedersen e Lazaro, con Ilic, Casadei e Vlasic in mezzo al campo. In attacco, infine, al fianco di Simeone potrebbe giocare Ngonge e non Adams.

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Maripan, Ismajli; Pedersen, Ilic, Casadei, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Simeone. All. Baroni

Cesare Casadei, centrocampista del Torino (Imago)

Dove vedere Juventus-Torino in tv e in streaming

La partita tra Juventus e Torino, in programma sabato 8 novembre alle ore 18 all’Allianz Stadium, sarà visibile su Dazn.