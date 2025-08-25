La probabile formazione schierata da Baroni per la sfida contro l’Inter di Chivu.

Ricomincia la Serie A anche per il Torino di Marco Baroni che sarà ospite a San Siro dell’Inter di Cristian Chivu. L’appuntamento è fissato alle 20:45 di lunedì 25 agosto.

Per la prima di campionato l’allenatore granata dovrà fare i conti con l’infortunio di Ismajli, non disponibile per il matchj.

Due assenze sicure anche per i nerazzurri, che dovranno fare a meno di Hakan Çalhanoğlu e Francesco Pio Esposito.

Ecco, di seguito, la probabile formazione.

Torino, la probabile formazione contro l’Inter

Marco Baroni per il debutto sulla panchina del Torino dovrebbe schierare un 4-3-3. Israel tra i pali accompagnato con la difesa a 4 con Coco e Maripan centrali con Pedersen e Biraghi a supporto laterali. A centrocampo ci saranno poi Anjorin e Ilkhan. In attacco invece si vedranno Ngonge, Adams e Vlasic.

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Anjorin, Ilkhan, Casadei; Ngonge, Adams, Vlasic. All. Marco Baroni

Dove vedere la partita in diretta tv o streaming

La gara tra Inter e Torino, in programma per lunedì 25 agosto alle 20:45 e valida per la 1ª giornata di Serie A, sarà visibile su Sky Sport e su DAZN.

In streaming, invece, il match sarà disponibile su Sky Go, NOW e sull’app di DAZN.