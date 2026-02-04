Torino, la probabile formazione contro l’Inter in Coppa Italia

La probabile formazione del Torino di Marco Baroni per la sfida di Coppa Italia contro l’Inter

Niente San Siro, ma il palcoscenico è indubbiamente importante. Complice la concomitanza con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, i quarti di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino si giocano a Monza (QUI tutti i dettagli).

A pochi giorni dalle rispettive vittorie per 1-0 sul Lecce e per 2-0 sulla Cremonese, granata e nerazzurri scendono di nuovo in campo con l’obiettivo di guadagnare l’accesso alla semifinale.

Se c’è turnover per la squadra di Cristian Chivu, non si può dire lo stesso per quella guidata da Marco Baroni. Che dopo il brutto 6-0 contro il Como ha ritrovato la via della vittoria e vuole proseguire il proprio cammino extra campionato.

Di seguito, dunque, ecco le probabili scelte dell’allenatore per la sfida che si disputerà oggi, mercoledì 4 febbraio 2026, allo U-Power Stadium di Monza a partire dalle 21:00.

Torino, la probabile formazione contro l’Inter

Pochi cambi per i granata. Baroni, infatti, va verso la conferma quasi totale del 3-5-2 che ha strappato tre punti importantissimi in campionato contro il Lecce.

Spazio quindi a Paleari in porta, difeso da Marianucci (arrivato durante il mercato dal Napoli), Maripan in mezzo e Coco. A centrocampo, poi, ecco l’altro nuovo acquisto Prati in regia, affiancato da Vlasic e Casadei come mezze ali.

Sulle fasce, spazio da una parte a Pedersen e dall’altra a Obrador, il classe 2004 arrivato in prestito dal Benfica, che dovrebbe prendere il posto dal 1′ di Valentino Lazaro. In attacco, infine, ecco la coppia Che Adams-Zapata.

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Casadei, Obrador; Adams, Zapata. Allenatore: Marco Baroni

Dove vedere Inter-Torino di Coppa Italia

La sfida tra Inter e Torino, in programma mercoledì 4 febbraio 2026 a partire dalle 21:00 allo U-Power Stadium di Monza, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva, gratis e in chiaro, da Mediaset: il canale scelto è Italia 1, numero 6 del digitale terrestre.