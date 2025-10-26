Questo sito contribuisce all'audience di

Torino, la probabile formazione contro il Genoa

Redazione 26 Ottobre 2025
Torino, Che Adams (Imago)

La probabile formazione del Torino per la partita contro il Genoa: le possibili scelte di Baroni.

Il Torino apre la domenica di Serie A, dopo le scintille di Napoli-Inter del sabato sera. I granata di Marco Baroni ospitano il Genoa all’Olimpico.

Il momento è positivo: la squadra torinese arriva dalla vittoria di prestigio ottenuta contro il Napoli, nell’ultimo turno di campionato. Il gol dell’ex del Cholito Simeone ha permesso al Toro di conquistare i 3 punti.

Il Torino non vince due partite consecutive da marzo: l’occasione è ghiotta, con il Genoa che sta vivendo un momento difficile, ancora a secco di vittorie in questa Serie A.

Le possibili scelte di Marco Baroni per la partita.

Cambio in porta per il Torino: non è al meglio Franco Israel, al suo posto tocca a Paleari tra i pali. In difesa dovrebbero essere confermati Coco e Maripàn, con Tameze nel terzetto difensivo al posto dell’acciaccato Ismaijli.

A centrocampo va verso la conferma il terzetto Asllani-Casadei-Vlasic. Anche Nkounkou non è al meglio, dunque dovrebbe toccare di nuovo a Biraghi sulla sinistra, con Lazaro a destra. In avanti dovrebbe esserci Che Adams in coppia con Simeone.

Cesare Casadei, centrocampista del Torino (Imago)

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Tameze, Maripàn; Lazaro, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Adams, Simeone. Allenatore: Marco Baroni