Torino, la probabile formazione contro il Genoa
La probabile formazione del Torino per la partita contro il Genoa: le possibili scelte di Baroni.
Il Torino apre la domenica di Serie A, dopo le scintille di Napoli-Inter del sabato sera. I granata di Marco Baroni ospitano il Genoa all’Olimpico.
Il momento è positivo: la squadra torinese arriva dalla vittoria di prestigio ottenuta contro il Napoli, nell’ultimo turno di campionato. Il gol dell’ex del Cholito Simeone ha permesso al Toro di conquistare i 3 punti.
Il Torino non vince due partite consecutive da marzo: l’occasione è ghiotta, con il Genoa che sta vivendo un momento difficile, ancora a secco di vittorie in questa Serie A.
Le possibili scelte di Marco Baroni per la partita.
La probabile formazione del Torino contro il Genoa
Cambio in porta per il Torino: non è al meglio Franco Israel, al suo posto tocca a Paleari tra i pali. In difesa dovrebbero essere confermati Coco e Maripàn, con Tameze nel terzetto difensivo al posto dell’acciaccato Ismaijli.
A centrocampo va verso la conferma il terzetto Asllani-Casadei-Vlasic. Anche Nkounkou non è al meglio, dunque dovrebbe toccare di nuovo a Biraghi sulla sinistra, con Lazaro a destra. In avanti dovrebbe esserci Che Adams in coppia con Simeone.
TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Tameze, Maripàn; Lazaro, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Adams, Simeone. Allenatore: Marco Baroni