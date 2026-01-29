Il Torino insiste per Matteo Prati: le ultime

Alla ricerca di un centrocampista, il Torino spinge per Matteo Prati del Cagliari: manca l’intesa con i sardi

Giorni caldi in casa Torino, dove tra entrate e uscite sono previsti diversi movimenti in queste ultime ore di mercato. I granata hanno fin qui prelevato Obrador dal Benfica e Tchoca dal Corinthians, ma non vogliono fermarsi.

Il ds Petrachi è alla ricerca di un difensore centrale e soprattutto di un centrocampista, vista l’anticipata partenza di Asllani – che va verso il Besiktas.

In questo senso i granata continuano a spingere fortemente per Matteo Prati, centrocampista classe 2003 per il quale manca però ancora l’intesa con il Cagliari.