Torino-Pisa, espulso Baroni per proteste: cos’è successo
Durante il match tra Torino e Pisa, l’arbitro Arena ha espulso Marco Baroni per proteste: ecco cos’è successo
Primo tempo ricco di emozioni per il Torino, che ha recuperato due reti al Pisa pareggiando sul finale con Ché Adams.
I granata avevano prima accorciato le distanze con Simeone, che poco dopo ha anche sfiorato la doppietta.
Proprio in quell’occasione, dopo che il pallone è uscito, il direttore di gara Arena ha espulso Marco Baroni per proteste.
Dalle immagini, però, non è chiaro se l’allenatore abbia protestato per un presunto rigore su Simeone o per l’ingresso in campo di un giocatore del Pisa dalla panchina. Baroni non andrà in panchina nel derby contro la Juventus, in programma la prossima settimana.