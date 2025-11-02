Questo sito contribuisce all'audience di

Torino-Pisa, espulso Baroni per proteste: cos’è successo

Redazione 2 Novembre 2025
Marco Baroni, allenatore Torino (IMAGO)
Durante il match tra Torino e Pisa, l’arbitro Arena ha espulso Marco Baroni per proteste: ecco cos’è successo

Primo tempo ricco di emozioni per il Torino, che ha recuperato due reti al Pisa pareggiando sul finale con Ché Adams.

I granata avevano prima accorciato le distanze con Simeone, che poco dopo ha anche sfiorato la doppietta.

Proprio in quell’occasione, dopo che il pallone è uscito, il direttore di gara Arena ha espulso Marco Baroni per proteste.

Dalle immagini, però, non è chiaro se l’allenatore abbia protestato per un presunto rigore su Simeone o per l’ingresso in campo di un giocatore del Pisa dalla panchina. Baroni non andrà in panchina nel derby contro la Juventus, in programma la prossima settimana.