Torino-Pisa, le formazioni ufficiali

Redazione 2 Novembre 2025
Giovanni Simeone, Torino (Imago)
Giovanni Simeone, Torino (Imago)

Le formazioni ufficiali schierate da Baroni e Gilardino per il match delle 15 tra Torino e Pisa.

In contemporanea di Fiorentina-Lecce, ci sarà anche la sfida tra Torino e Pisa. Fischio d’iniziato fissato alle ore 15:00 di domenica 2 novembre all’Olimpico di Torino.

I padroni di casa arrivano al match dopo il pareggio contro il Bologna nel turno infrasettimanale. Dopo il Pisa, ci sarà il derby della Mole contro la Juventus, in programma sabato 8 novembre alle 18.

Anche gli ospiti si presentano all’Olimpico dopo un altro pareggio, il terzo consecutivo in campionato in questa stagione.

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali schierate da Baroni e Gilardino per il match.

TORINO (3-5-2): Paleari; Maripan, Ismaijli, Coco; Pedersen, Ilic, Casadei, Vlasic, Lazaro; Adams, Simeone. Allenatore: Marco Baroni

A disposizione: Popa, Siviero, Masina, Ilkhan, Anjorin, Dembelè, Ngonge, Asllani, Biraghi, Tameze, Gineitis, Zapata, Njie

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Hojholt, Leris; Vural, Moreo; Meister. Allenatore: Alberto Gilardino.

A disposizione: Andrade, Scuffet, Angori, Marin, Tramoni, Cuadrado, Buffon, Nzola, Aebischer, Piccinini, Albiol, Denoon, Kandje, Bonfanti, Lorran

Pisa, Gilardino (PHOTO CREDITS: Pisa Sporting Club)
Dove vedere il match in tv e streaming

La partita tra Torino e Pisa, in programma domenica 2 novembre alle 15 allo stadio Olimpico di Torino, sarà visibile su Dazn.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di Dazn disponibile su pc, tablet e cellulari.