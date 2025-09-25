Torino-Pisa, Cuadrado espulso per proteste: cos’è successo
Al minuto 63 di Torino-Pisa, l’esterno nerazzurro Juan Cuadrado è stato espulso per proteste nei confronti dell’arbitro
La gara di Coppa Italia tra Torino e Pisa si fa sempre più complicata per i nerazzurri.
A poco meno di mezz’ora dalla fine, infatti, gli uomini di Gilardino sono rimasti in 10 per l’espulsione di Juan Cuadrado.
Il colombiano ha protestato per un presunto fallo su di lui, non ravvisato dal direttore di gara, che invece ha fischiato fallo per un suo intervento.
Il Pisa affronterà il resto del match in inferiorità numerica, dopo aver segnato due reti, entrambe annullate per fuorigioco a Lorran e Raul Albiol.