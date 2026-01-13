Le parole del ds del club granata prima della partita di Coppa Italia contro la Roma

Pochi minuti prima della gara tra Roma e Torino, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, il ds del club granata Petrachi è intervenuto così a Sportmediaset.

Sul mercato: “Asllani, Nkunku sono ragazzi che sono sul mercato: questo è abbastanza evidente. Sicuramente abbiamo tirato una linea all’interno dello spogliatoio e della struttura. Sappiamo quello che dobbiamo fare certamente come ho spiegato tante altre volte: siamo in 32 qualcuno deve uscire. I ruoli dove dobbiamo intervenire li conosciamo bene, quindi ci sto lavorando”.

E su un possibile interesse di Cabral: “È una cosa di mercato che non ha avuto mai un riscontro, perché al momento non stiamo cercando l’attaccante, quindi è più solo un rumor di mercato ma non era una notizia veritiera”.