Il racconto della giornata del nuovo direttore sportivo del Torino

Dopo l’esonero di Davide Vagnati, è già praticamente iniziata la seconda avventura granata di Gianluca Petrachi, che ritorna a essere il direttore sportivo del Torino.

Prima delle esperienze alla Roma e alla Salernitana, infatti, fu d.s. da gennaio 2019 a giugno 2019.

Petrachi si è recato al Filadelfia per incontrare per la prima volta la squadra e Marco Baroni, con cui ha tenuto una prima riunione tecnica. Con lui, presente anche il presidente Urbano Cairo.

Sarà quella di domani, giovedì 11 dicembre, il suo vero primo giorno da d.s., con la conferenza stampa di presentazione ufficiale alle 12:30.

Torino, la giornata di Petrachi

18:14 – Ancora in corso la riunione tecnica. Prima il nuovo d.s. aveva incontrato anche la squadra, a cui ha fatto un lungo discorso

17:48 – Petrachi ha incontrato Marco Baroni. In corso la prima riunione tecnica con l’allenatore negli uffici del Filadelfia. Con loro anche Moretti e Cairo

17:00 – Sarà domani il giorno della presentazione di Petrachi, che si terrà alle 12:30

16:21 – Petrachi è arrivato al Filadelfia, insieme a lui anche Urbano Cairo

14:00 – Per Petrachi sarà la seconda avventura al Torino, dopo quella tra 2010 e 2019 (qui i suoi migliori colpi)

13:11 – Ufficiale l’esonero con effetto immediato di Davide Vagnati. Il nuovo direttore sportivo è Gianluca Petrachi