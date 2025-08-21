Torino, nuovi contatti per Gaetano Oristanio: si proverà a chiudere nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni, il Torino proverà a chiudere la trattativa per Gaetano Oristanio

Il calciomercato del Torino non si ferma. Dopo aver definito la trattativa per Kristjan Asllani, i granata proveranno a chiudere la trattativa per Gaetano Oristanio già nei prossimi giorni, che saranno decisivi. Si continua a trattare tra le parti.

Il trequartista di proprietà del Venezia potrebbe dunque tornare in Serie A. Nell’ultima stagione, il classe 2002 ha realizzato 3 gol e servito 3 assist in 37 presenze con i veneti.

Il prodotto del settore giovanile dell’Inter sarebbe il quarto rinforzo per Marco Baroni nel reparto offensivo. In granata sono arrivati anche Aboukhal, Giovanni Simoene e Ngonge.