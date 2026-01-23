Torino, sempre più vicino l’arrivo di Callum Olusesi dal Tottenham
Il Torino prova ad arrivare a Callum Olusesi: si tratta col Tottenham sulla base di un prestito con diritto di riscatto
Il Torino accelera sul mercato e si avvicina sempre di più a Callum Olusesi, centrocampista classe 2007 di proprietà del Tottenham.
Il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi è ora al lavoro per provare a chiudere l’operazione con gli Spurs già nei prossimi giorni.
La formula individuata è quella del prestito con diritto di riscatto, che permetterebbe al Torino di valutare da vicino la crescita del talento inglese prima di un eventuale investimento definitivo.