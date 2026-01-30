Il Torino sta formalizzando l’arrivo di Olusesi, raggiunto l’accordo per Kulenović

Il Torino sta formalizzando l’arrivo di Callum Olusesi e ha raggiunto un accordo per Sandro Kulenović

Il Torino ha raggiunto l’accordo con la Dinamo Zagabria per Sandro Kulenović attaccante classe 1999.

Al tempo stesso il club granata sta formalizzando l’arrivo di Olusesi, centrocampista classe 2007 di proprietà del Tottenham, in prestito con diritto di riscatto.

Il giocatore ha già svolto le visite mediche e ora torna a Londra per il visto per poi aggregarsi al gruppo.