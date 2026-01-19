Torino, visite mediche per Obrador | FOTO E VIDEO
Visite mediche e firma per Rafa Obrador: il terzino del Benfica arriva in prestito con diritto di riscatto
Il Torino accoglie Rafa Obrador. Il terzino spagnolo, di proprietà del Real Madrid, arriva in prestito con diritto di riscatto.
Questa mattina il giocatore ha svolto le visite mediche e in giornata firmerà il contratto con la società granata.
Primo movimento di mercato dunque per il Torino di Baroni. Classe 2004, Obrador esordì all’età di 16 anni con la maglietta del Maiorca.
Viene poi acquistato dal Real Madrid. Qui giocherà principalmente nelle squadre giovanili prima di essere trasferito in prestito prima al Deportivo La Coruña e poi al Benfica.