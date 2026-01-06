Torino, si lavora per trovare l’intesa con il Benfica per Obrador. Arriva il “no” del Botafogo per il prestito di Ricardo

Il Torino lavora per trovare l’intesa con il Benfica per il terzino sinistro Obrador. Risposta negativa del Botafogo per Ricardo.

Il Torino sta lavorando per portare in granata Rafa Obrador e David Ricardo. Si cerca l’intesa con il Benfica per il primo, c’è una trattativa con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Per il secondo, per il quale c’era anche l’ok di Ancelotti, invece è arrivato il “no” del Botafogo al prestito.

Obrador è un terzino sinistro spagnolo del 2004 che ha vestito le maglie delle giovanili del Real Madrid e del Deportivo La Coruna prima di arrivare a Lisbona.