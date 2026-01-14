Torino, aumenta la fiducia per Obrador

Il Torino si avvicina al terzino sinistro del Benfica.

Cresce la fiducia in casa Torino per arrivare alla chiusura della trattativa che porterebbe Rafa Obrador in Italia. Come raccontato nelle scorse ore, il club granata sta lavorando per trovare l’intesa.

L’operazione che vedrebbe il classe 2004 diventare un nuovo giocatore del Torino è impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L’intesa non c’è ancora ma aumenta l’ottimismo per raggiungerla.

Obrador è un predestinato: ha esordito in Liga a soli 16 anni quando indossava la maglia del Maiorca per poi essere acquistato nel 2020 dal Real Madrid e giocare con la squadra B, il famoso Real Madrid Castilla guidato da Raul. (chi è Obrador)

Dopo essersi messo in mostra con la maglia dei Galacticos, Obrador viene acquistato dal Deportivo La Coruna con la formula del prestito dove riesce a disputare un campionato da titolare grazie alla fiducia dell’allenatore Imanol Idiakez. Una continuità che lo ha portato ad attirare le attenzioni del Benfica e, ora, del Torino.