Torino, Ngonge verso l’Espanyol: chiusura imminente

Chiusura imminente per Ngonge all’Espanyol: prestito con opzione di riscatto a 15 milioni di euro

Il futuro di Cyril Ngonge è sempre più vicino alla Spagna. L’Espanyol è infatti a un passo dal chiudere l’operazione per l’attaccante belga, con gli ultimi dubbi ormai risolti e la trattativa entrata nella fase conclusiva.

Dopo i contatti avviati nei giorni scorsi, i tre club coinvolti hanno trovato la quadra. Ngonge, attualmente in prestito al Torino ma di proprietà del Napoli, è pronto a lasciare la Serie A per iniziare una nuova esperienza in Liga.

La formula dell’operazione sarà quella del prestito con opzione di riscatto fissata a 15 milioni di euro, come anticipato nelle scorse ore. Un passaggio che ha permesso di superare le ultime incertezze e avvicinare la chiusura definitiva dell’affare.

Salvo sorprese, Ngonge diventerà presto un nuovo giocatore dell’Espanyol, pronto a rilanciarsi in Spagna dopo la prima parte di stagione vissuta in granata.