Torino-Napoli, gol dell’ex di Simeone: Il Cholito non esulta e si commuove

Giovanni Simeone ha portato in vantaggio il Torino: dopo il gol l’ex Napoli non ha esultato, scusandosi con i tifosi azzurri

È arrivato, puntuale, il gol di Giovanni Simeone contro la sua ex squadra.

Il figlio del Cholo ha portato in vantaggio il Torino contro il Napoli con un bel gol dopo uno sfortunato retropassaggio di Billy Gilmour.

Dopo aver segnato, Simeone non ha esultato e anzi, ha chiesto scusa commosso ai suoi ex tifosi.

Pochi giorni prima lo stesso attaccante aveva ammesso di sentire ogni tanto la mancanza di Napoli.

Il gol del Cholito

Fortunato a sfruttare un retropassaggio fortuito di Gilmour, l’ex centravanti del Napoli è stato molto bravo a fintare due volte il mancino per evitare l’intervento della difesa azzurra e a battere poi Milinkoic-Savic.

Dopo il gol Simeone non ha esultato e si è diretto — vistosamente commosso — verso il settore ospiti dello Stadio Olimpico Grande Torino, occupato dai tifosi del Napoli, per chiedere scusa.