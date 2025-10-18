Napoli, Conte: “Assenza Højlund? Meglio un cavallo sano che un cavallo zoppo”

Le parole dell’Allenatore del Napoli Antonio Conte dopo la sconfitta in trasferta contro il Torino per 1-0 con il gol dell’ex Simeone

Il Napoli non riesce a completare la rimonta contro il Torino e perde in casa dei granata, che trovano la rete del decisiva con l’ex Simeone.

Nulla da fare per gli azzurri, che avevano trovato il pareggio nel recupero con Noa Lang, ma la rete è stata annullata per fuorigioco.

Nel post partita, Antonio Conte ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di DAZN.

L’allenatore azzurro ha esordito facendo un confronto tra il primo e il secondo tempo: “Sicuramente nel primo tempo eravamo “bellini”: possesso, muovevamo tanto la palla. Ma ci siamo limitati a essere “bellini”. Nel secondo tempo ci abbiamo messo più energia e più voglia. Complimenti al Torino per la vittoria, ma diciamo che stasera abbiamo fatto un po’ tutto noi“.

Napoli, Conte: “La nostra stagione passa dalla crescita dei nuovi arrivati”

Conte ha continuato così: “Anno complicato e troppo entusiasmo per il mercato? Io non voglio tornare su argomenti triti e ritriti. Io, da uomo di calcio e da persona esperta, ho detto alcune cose ma molto semplici e normali per chi mastica calcio. Basta che lo dica una volta. Noi dobbiamo pensare a lavorare“.

E ancora: “La nostra stagione passa dalla crescita dei nuovi ragazzi arrivati. Ci troviamo ad affrontare una partita ogni tre giorni e non c’è tempo. Io devo avere anche la pazienza di cercare di vedere questi miglioramenti“.

Napoli, le parole di Conte

L’allenatore del Napoli si è poi concentrato sulla fase difensiva: “Oggi, se vai a vedere il gol che abbiamo subito… l’abbiamo fatto noi. Non c’è stato uno svarione difensivo o qualcuno ha sbagliato l’uscita. Purtroppo c’è stato questo rimpallo, in cui poi Gilmour (che ha fatto una grande partita) accidentalmente tocca la palla e mette in azione Simeone. Non è un’azione creata dal Torino che ci mette in difficoltà“.

Ha proseguito: “Dobbiamo essere bravi a prepararci a queste ripartenze. Questa è una squadra che gioca e procede, è inevitabile che poi quando lasci 50 metri di campo, devi essere bravo poi a difendere questi 50 metri di campo. Quando pressi alto è inevitabile che accetti i duelli“.

La conferenza stampa di Antonio Conte

Antonio Conte, in conferenza stampa, ha parlato delle condizioni di McTominay e Hojlund: “Sono venuti con noi perché volevamo farli giocare. Giovedì McTominay si è fatto male e ha dovuto mettere 6 punti alla caviglia. Una cosa fastidiosa, ieri abbiamo provato ma ha preferito non rischiare, io non posso forzare nessuno“.

“Rasmus è arrivato molto stanco dalla nazionale: non stava giocando poi le ha giocate tutte con noi e con la Danimarca. Ha avuto un piccolo affaticamento al quadricipite: giocando ogni tre giorni anche un problemino così diventa un problema. Non aveva senso rischiarlo avendo le alternative. Meglio un cavallo sano che un cavallo zoppo si dice a casa mia“.