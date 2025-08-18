Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Torino-Modena

Marco Baroni (CREDITS: Andrea Rosito)

Le formazioni ufficiali di Torino-Modena, sfida che chiude i trentaduesimi di finale di Coppa Italia

Tanti pronostici rispettati, ma anche diverse sorprese. L’antipasto della prima giornata di Serie A, che inizierà il prossimo weekend, è stato fornito dai trentaduesimi di Coppa Italia, che hanno visto diverse partite intriganti.

Il turno si conclude con Torino-Modena, che si sfidano allo Stadio Olimpico Grande Torino con in palio l’accesso ai sedicesimi di finale, dove ad aspettare c’è il Pisa.

I granata arrivano da un precampionato altalenante, con tante vittorie inizialmente e qualche sconfitta sul finale: la squadra di Baroni punta a raggiungere l’Europa quest’anno, oltre ad andare avanti il più possibile in coppa.

Gli emiliani, invece, puntano a superare il primo turno per la prima volta dopo 3 anni, e si presentano in Piemonte con niente da perdere.

Le formazioni ufficiali di Torino-Modena

TORINO (4-2-3-1): Israel; Pedersen, Masina, Coco, Biraghi; Casadei, Gineitis, Vlasic, Aboukhlal, Ngonge, Adams

A disposizione: Paleari, Popa, Ilkhan, Ilic, Maripan, Anjorin, Sazonov, Simeone, Lazaro, Dembele, Tameze, Bianay Balcot, Perciun, Zapata. Allenatore: Marco Baroni

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Santoro, Gerli, Pyythia, Zampano; Defrel, Gliozzi

A disposizione: Pezzolato, Bagheria, Pergreffi, Magnino, Caso, Mendes, Nador, Di Mariano, Oliva, Cotali, Cauz, Olivieri, Massolin, Sarris, Zanimacchia. Allenatore: Andrea Sottil

Ivan Ilic, Torino (Imago)

Dove vedere Torino-Modena in tv e in streaming

La partita tra Torino e Modena, in programma alle 21.15 allo Stadio Olimpico Grande Torino, sarà visibile sulle reti Mediaset. In tv il canale dedicato è Italia 1, mentre per poter guardare il match in streaming bisognerà accedere a Mediaset Infinity.