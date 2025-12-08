Il capitano del Torino torna al gol dopo l’infortunio della scorsa stagione. Il Milan però non ci sta

Inizio di partita da incubo per il Milan nel posticipo di campionato contro il Torino, passato in vantaggio prima con Vlasic su rigore e poi con Zapata per il 2-0 al 17′.

Per il capitano granata è la fine di un digiuno durato 428 giorni, gran parte dei quali trascorsi lontano dal campo a causa dell’infortunio al legamento crociato della scorsa stagione.

La sua ultima rete risaliva al 5 ottobre 2024 contro l’Inter, proprio nella partita in cui dovette uscire dal campo infortunato. Il gol contro il Milan è stata così la fine di questo calvario, dedicato alla figlia nata lo scorso 22 ottobre.

I rossoneri però hanno protestato sia in campo che in panchina, per quella che secondo loro era un’irregolarità nell’azione del gol.

Proteste Milan sul gol di Zapata: il motivo

Il Milan ha protestato visibilmente dopo il gol per quello che secondo i rossoneri era un fallo su Nkunku a inizio azione. Proteste eccessive e che hanno portato all’ammonizione di Maignan.

L’arbitro ha confermato la decisione, senza nemmeno ricorrere al controllo Var. Troppo lieve l’entità del contatto.