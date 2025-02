Torino, chiesto Messias al Genoa: i rossoblù non aprono al trasferimento

Il Torino ha chiesto Messias al Genoa ma il club rossoblù per il momento non apre al trasferimento: le ultime novità.

Il mercato di gennaio sta per terminare ma le squadre di Serie A continuano a cercare rinforzi.

Il Torino ha chiesto al Genoa il cartellino di Junior Messias, attaccante brasiliano classe 1991.

Per il momento il club rossoblù non ha però aperto al trasferimento. Il nuovo acquisto Cornet si è infatti infortunato e il Genoa è alla ricerca di un sostituto, in caso contrario Messias non partirà.

Messias in questa stagione è stato alle prese con diversi problemi fisici e ha collezionato 7 presenze e 2 gol tra Serie A e Coppa Italia.