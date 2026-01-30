Sorpresa Torino: arriva Marianucci in prestito secco. Firme in corso
Torino, a sorpresa arriva il difensore del Napoli in prestito secco: firme in corso.
Il Torino a sorpresa accoglie Marianucci. Operazione in prestito secco dal Napoli.
Tutto fatto per il suo arrivo in granata, tanto che in questi minuti stanno avendo luogo le firme.
Sul giocatore era forte la Cremonese che, dopo l’arrivo di Djuric, stava continuando nella trattativa con il Napoli.
Il club lombardo sperava di ricevere l’ok dagli azzurri dopo la partita di Champions League tra la squadra di Antonio Conte e il Chelsea, ma nella giornata di oggi, venerdì 30 gennaio, il Torino ha definito l’operazione.