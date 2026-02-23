Torino, esonerato Baroni: il comunicato ufficiale

Marco Baroni saluta il Torino. Il club granata ha ufficializzato l’esonero dell’allenatore: ecco il comunicato

Marco Baroni non è più l’allenatore del Torino. I granata hanno pubblicato sul loro sito un comunicato ufficiale, rendendo nota la separazione dall’allenatore.

Baroni saluta il Toro dopo 30 partite, in cui ha collezionato 10 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte tra campionato e Coppa Italia. Come vi abbiamo raccontato, i granata hanno già deciso il suo successore: Roberto D’Aversa.

Di seguito il comunicato del club sull’esonero di Baroni:

“Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Baroni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera”.