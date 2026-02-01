Torino-Lecce, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali del match tra Torino e Lecce

Il lunch match della 23ª giornata di Serie A propone una sfida cruciale in chiave salvezza: allo stadio Olimpico Grande Torino si affrontano Torino e Lecce, entrambe alla ricerca disperata di punti per interrompere una fase negativa e allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Il Torino arriva all’appuntamento nel momento più complicato del suo campionato. I granata sono reduci dalla pesantissima sconfitta per 6-0 contro il Como, il ko più largo in Serie A dai tempi del 7-0 subito contro il Milan nel 2021. Il Toro è chiamato a reagire, anche se il rendimento casalingo recente non offre grandi certezze.

Di fronte c’è un Lecce che, pur restando il peggior attacco del campionato con 13 gol segnati, ha ritrovato un minimo di solidità nello 0-0 contro la Lazio, risultato che ha interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive e permesso ai salentini di uscire momentaneamente dalla zona retrocessione.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Le formazioni ufficiali di Torino-Lecce

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Adams, Zapata Allenatore: Marco Baroni

A disposizione: Israel, Siviero, Prati, Anjorin, Kulenovic, Dembele, Obrador, Tameze, Perciun, Gabriellini, Njie

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Cheddira, Sottil. Allenatore: Eusebio Di Francesco

A disposizione: Samooja, Bleve, Ndaba, Gaspar, Sala, Fofana, Stulic, N’Dri, Perez, Jean, Banda, Ngom, Kovac

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita tra Torino e Lecce, in programma domenica 1 febbraio alle 12:30, si giocherà all’Olimpico Grande Torino. La partita potrà essere seguita in streaming su DAZN.