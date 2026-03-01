Torino-Lazio, le formazioni ufficiali
Le scelte di D’Aversa e Sarri sui 22 titolari che scenderanno in campo per il match tra Torino e Lazio
Torino e Lazio stanno per darsi sfida all'”Olimpico Grande Torino”, per il match valido la ventisettesima giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 18:00.
Roberto D’Aversa è pronto a fare il suo esordio sulla panchina del Torino. Dopo l’esonero di Baroni, l’ex Empoli e Lecce, dovrà provare a rialzare il club granata.
Dall’altra parte la Lazio di Sarri, vorrà provare a tornare alla vittoria dopo le ultime tre partite a secco di successi.
Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Lazio
TORINO (3-5-2): Paleari; Saúl Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Vlašić, Prati, Gineitis, Obrador; Simeone, Zapata. Allenatore: Roberto D’aversa.
A disposizione: Israel, Siviero, Ilic, Maripan, Anjorin, Pedersen, Kulenovic, Adams, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Tameze, Njie.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marušić, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.
A disposizione: Motta, Furlanetto, Patric, Nuno Tavares, Lazzari, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Noslin, Isaksen, Dia.
Dove vedere Torino-Lazio in tv e streaming
La partita tra Torino e Lazio, valida per la ventisettesima giornata di Serie A, si giocherà oggi, domenica 1° marzo, con calcio d’inizio alle 18:00.
Sarà possibile seguire il match in diretta su DAZN, oltre che sul canale 214 di Sky e la piattaform streaming NOWtv.