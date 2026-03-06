Torino, la probabile formazione contro il Napoli

La probabile formazione del Torino in vista della sfida contro il Napoli: davanti spazio ancora a Zapata e Giovanni Simeone



Obiettivo continuità. Dopo la vittoria contro la Lazio, il Torino di D’Aversa si presenta al Maradona a +6 sulla zona retrocessione: calcio d’inizio alle ore 20:45.

I granata puntano a sfatare il tabù trasferte. Dopo la vittoria contro l’Hellas Verona a inizio gennaio, infatti, è arrivato solo un punto nelle successive quattro partite lontano dall’Olimpico Grande Torino, frutto del pareggio dell’Artemio Franchi contro la Fiorentina.

Proprio l’ultima trasferta è costata caro a Baroni, esonerato dopo il ko contro il Genoa al Ferraris. Ora il Torino cerca continuità al Maradona dopo la vittoria interna contro la Lazio, con le reti di Simeone e Zapata a regalare il ritorno al successo dopo un mese esatto dall’ultima volta.

Di seguito la probabile formazione del Torino in vista del match contro il Napoli.

La probabile formazione del Torino contro il Napoli

Tante conferme per D’Aversa dopo la vittoria contro la Lazio. In porta torna Paleari, con la difesa a tre composta da Coco, Ismajli ed Ebosse. Sugli esterni dovrebbero trovare spazio Lazaro e Obrador, mentre a centrocampo dovrebbero essere confermati Gineitis e Prati. Sulla trequarti dovrebbero agire Vlasic e Simeone, con Duvan Zapata punta di riferimento.

TORINO (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic, Simeone; Zapata. All: D’Aversa

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La gara tra Napoli e Torino, valida per la 28ª giornata di Serie A e in programma per venerdì 6 marzo alle 20:45, sarà visibile su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZN.