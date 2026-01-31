Questo sito contribuisce all'audience di

Torino, Kulenovic è atterrato in Italia | FOTO E VIDEO

Stefano Barollo 31 Gennaio 2026

L’attaccante croato è arrivato all’aeroporto di Torino-Caselle: queste le sue prime immagini 

Inizia l’avventura italiana di Sandro Kulenovic con il Torino.

L’attaccante croato è atterrato all’aeroporto di Torino-Caselle: queste le sue prime immagini in granata.

 

Il croato arriva in granata con un’operazione in prestito da 500 mila euro, con obbligo di riscatto alla salvezza da 3 milioni, per un totale di 3,5.

Ora è tempo di visite mediche: poi ci sarà la firma sul contratto.