Torino, Kulenovic è atterrato in Italia | FOTO E VIDEO
L’attaccante croato è arrivato all’aeroporto di Torino-Caselle: queste le sue prime immagini
Inizia l’avventura italiana di Sandro Kulenovic con il Torino.
L’attaccante croato è atterrato all’aeroporto di Torino-Caselle: queste le sue prime immagini in granata.
Visualizza questo post su Instagram
Il croato arriva in granata con un’operazione in prestito da 500 mila euro, con obbligo di riscatto alla salvezza da 3 milioni, per un totale di 3,5.
Ora è tempo di visite mediche: poi ci sarà la firma sul contratto.