Torino, si torna su Jappert dopo lo stop di Tchoca: presentata un’offerta ufficiale

Dopo lo stop per Tchoca, il Torino torna su Jappert: la situazione

Dopo che è stato bloccato l’arrivo di Tchoca dal Corinthians, il Torino torna su Kevin Jappert, riaprendo quindi la pista che avevamo già svelato la scorsa settimana.

I granata hanno riaperto i dialoghi per il difensore argentino con Atletico Rafaela e Barracas Central. Il primo è il club proprietario del suo cartellino, il secondo quello in cui il classe 2004 sta giocando in prestito. Anche tra questi due club servirà quindi un accordo per farlo partire.

L’operazione proposta è sulla falsa riga di quella impostata per Tchoca. Quindi un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Anche le cifre sono simili, intorno ai 5 milioni.

Perciò, non solo sono stati riattivati i contatti, ma il Torino ha anche presentato un’offerta ufficiale per il calciatore. Sarà da capire se sarà possibile chiudere l’operazione a livello di tempistiche, dato che oltre a essere un trasferimento intercontinentale va trovata l’intesa non tra due, ma tra tre club.