Torino, Ismajli è arrivato in città per le visite mediche | VIDEO

Il difensore è pronto a sostenere le visite mediche col Torino

Il Torino si prepara ad accogliere ufficialmente Ardion Ismajli, difensore che arriva da svincolato dopo la fine del suo contratto con l’Empoli.

Come vi avevamo anticipato, nella mattinata di oggi, lunedì 7 luglio, il classe ’96 è arrivato in città per sottoporsi alle visite mediche col club granata.

Per lui è pronto un contratto di 3 anni con opzione per il quarto.

Ritroverà Tino Anjorin, con cui ha condiviso l’ultima stagione in Toscana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @gianlucadimarzio.com