Maltempo durante Torino-Inter: il secondo tempo si gioca regolarmente

La gara tra Torino e Inter è stata sospesa alla fine del primo tempo per la troppa pioggia

La partita è stata interrotta al minuto 43:50 del primo tempo per l’eccessiva pioggia, che impediva al pallone di rotolare regolarmente.

Dopo qualche minuto per monitorare le condizioni del campo, l’arbitro di gara La Penna – insieme a de Vrij e Ricci, i capitani di Inter e Torino – ha deciso di far riprendere la sfida.

Vista la lunga sospensione, sono stati assegnati 6 minuti di recupero.

A causa di questo lungo stop improvviso, il primo tempo si è concluso al minuto 50 e 55 secondi.

Il secondo tempo si gioca regolarmente

In seguito a un intervallo più lungo rispetto al solito, il direttore di gara La Penna è entrato in campo con i due capitani per verificare le condizioni del terreno di gioco, che sono parse in netto miglioramento rispetto alla prima frazione.

Questo ha portato l’arbitro a prendere la decisione di riprendere regolarmente la partita.