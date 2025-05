Problemi per un tifoso granata durante i primi minuti di Torino-Inter: gara sospesa per alcuni minuti dal direttore di gara La Penna

Nel corso dei primi minuti di partita tra Torino e Inter, gara valida per la 36esima giornata di Serie A, la partita è stata momentaneamente sospesa.

Il direttore di gara La Penna non ha esitato a interrompere il match allertando anche il personale sanitario dello Stadio, prima di far riprendere poi la partita sempre sul punteggio di 0-0.

Rientrato l’allarme, si è arrivati alla conclusione che si trattasse di un tifoso granata caduto dalla Curva Maratona.

Poco dopo, l’Inter ha anche trovato il gol dell’1-0 grazie a un tiro a giro di Nicola Zalewski, oggi schierato in maniera inedita in posizione di mezz’ala.

Torino-Inter, cos’è successo: accertamenti per tre tifosi

Riportiamo di seguito la nota ANSA su quanto accaduto nel primo tempo della sfida delle 18:00. “Torino-Inter, accertamenti per 3 tifosi contusi investiti da ultras che cadono da balconata. La partita Torino-Inter, in corso allo stadio Olimpico Grande Torino, è stata sospesa per alcuni minuti a causa di un incidente avvenuto in curva Maratona, cuore del tifo granata“.

“Secondo quanto si apprende, due ultras sono caduti dalla balconata finendo sui tifosi che si trovavano sotto di loro. Immediato l’intervento dei soccorsi. I due ultras non avrebbero riportato conseguenze, mentre tre tifosi hanno subito contusioni e sono stati accompagnati in ambulanza per accertamenti“.