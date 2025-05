Paolo Vanoli (Imago)

Cairo e Vanoli si sono incontrati nella giornata di oggi: l’allenatore potrebbe rimanere sulla panchina del Torino

Il mercato allenatori coinvolge pressoché tutte le squadre di Serie A.

In casa Torino, per esempio, tutto sembrava portare all’addio di Vanoli dopo le lamentele di Cairo al termine della sfida contro la Roma.

Adesso, invece, sembra esserci qualche spiraglio per la possibile permanenza dell’allenatore varesino. Nella giornata di oggi – giovedì 29 maggio – è infatti andato in scena un incontro distensivo tra i due, che porta a non escludere una permanenza.

Rimane ancora tutto da chiarire, ma le parti sono ora più vicine.