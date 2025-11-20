Torino, Gineitis: “Devo tutto a Juric. La Lituania ad un grande torneo? Possiamo farcela”

Ai microfoni di gianlucadimarzio.com Gvidas Gineitis ha parlato del momento del Torino e della sua Lituania

Il Torino, Ivan Juric e la sua Lituania: sono questi i temi di cui ha parlato Gvidas Gineitis nell’intervista a gianlucadimarzio.com.

Per prima cosa il classe 2004 ha parlato della sconfitta 4-0 contro l’Olanda: “Nel primo tempo non abbiamo giocato male ma posso dire che i primi 15 minuti del secondo tempo non abbiamo fatto bene. Non si possono prendere tre gol in quattro minuti. Dovevamo difendere meglio, ora non possiamo più farci niente“.

La Lituania può aver pagato la pressione di un palcoscenico come la Johan Cruijff arena? il centrocampista granata dà la colpa a qualche disattenzione di troppo: “Tanti di noi giocano in grandi squadre ma loro oggi hanno dimostrato che a certi livelli basta un secondo di disattenzione per subire gol. Dopo aver subito la seconda rete siamo andati ancora più giù prendendone altri due“.

Per Gineitis un obiettivo, sicuramente, è la prima conquista storica di un grande torneo con la sua nazionale: “Possiamo farcela. Ci sono tanti giovani che stanno crescendo e giocando bene in squadre piuttosto importanti. Guardiamo al futuro con ottimismo“.

Gineitis: “Juric? Avevamo un grande rapporto”

Gineitis lavora per aumentare il suo minutaggio nel Torino di Baroni: “Quando giochi poco fai di tutto per conquistarti un posto in campo, ma a decidere è il mister”

A farlo esordire in maglia granata era stato Ivan Juric, reduce dall’esonero con l’Atalanta: “Con Mister Juric avevo un grande rapporto, è stato lui a farmi esordire. Mi aiutava sempre e parlavamo tanto quando era al Torino. Lui per me c’era sempre e lo ringrazio. Dopo questi tre esoneri, gli sto vicino e gli faccio un grande in bocca al lupo“.