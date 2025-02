Torino-Genoa, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Vanoli e Vieira per il match di campionato tra Torino e Genoa, valido per il 25° turno di Serie A

La giornata numero 25 di Serie A prosegue con Torino-Genoa.

Le due squadre stanno vivendo un momento di forma pressoché simile, e si trovano all’11° e al 12° posto a un punto di distanza l’una dall’altra.

Il Genoa per riscattare la sconfitta dell’ultimo turno contro la Fiorentina; i granata, dal canto loro, per continuare la striscia di risultati positivi che dura ormai dal 29 dicembre.

Di seguito, le formazioni ufficiali delle due squadre.

Come arrivano le due squadre

Il Torino di Paolo Vanoli occupa l’undicesimo posto in Serie A con 27 punti, ed è reduce dal pareggio per 1-1 sul campo dell’Atalanta. I granata vorranno mantenere intatto il loro periodo di forma, visto e considerato che non perdono in campionato dal 29 dicembre.

Il Genoa si trova invece un punto appena sotto i granata, al dodicesimo posto. E viene dalla sconfitta per 2-1 al Franchi contro la Fiorentina.

Le formazioni ufficiali di Torino-Genoa

TORINO(4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Masina, Sanabria, Elmas, Salama, Pedersen, Dembele, Casadei, Biraghi, Gineitis, Linetty.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Matturro, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Vitinha, Pinamonti, Miretti. All. Vieira

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Onana, Messias, Bani, Norton-Cuffy, Ekuban, Ekhator, Cuenca, Kassa, Zanoli, Masini, Venturino