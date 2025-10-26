Torino-Genoa, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali del lunch match tra Torino e Genoa.

Tutto pronto allo Stadio Olimpico Grande Torino per la sfida tra i granata di Baroni e il Genoa di Patrick Vieira, valida per l’ottava giornata di Serie A.

Il Torino arriva al match con rinnovato entusiasmo dopo la sorprendente vittoria contro il Napoli: un successo che ha restituito fiducia e compattezza alla squadra di Baroni, ora in cerca di continuità per vincere due partite consecutive per la prima volta da marzo. Restare imbattuti per tre gare di fila e mantenere la porta inviolata sarebbe un segnale importante di crescita, considerando le difficoltà iniziali di stagione.

Dall’altra parte, il Genoa vive un momento complesso. Ancora senza vittorie e penultimo in classifica, la squadra di Vieira ha mostrato solidità difensiva ma continua a faticare in fase offensiva: solo tre gol segnati in sette giornate, tutti in trasferta. L’obiettivo è invertire la rotta e conquistare un risultato utile che dia respiro alla classifica e morale al gruppo.

Di seguito, le formazioni ufficiali di Torino-Genoa.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Asllani, Casadei, Biraghi; Simeone, Adams. Allenatore: Marco Baroni

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Ellertson; Masini, Frendrup; NortonCuffy, Malinowski, Thorsby; Ekhator. Allenatore: Patrick Vieira

Dove vedere Torino-Genoa in tv e streaming

La partita tra Torino e Genoa, in programma domenica 26 ottobre alle 12:30, si giocherà all’Olimpico Grande Torino.

La partita potrà essere seguita in diretta su DAZN.