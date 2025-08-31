Torino-Fiorentina, le formazioni ufficiali
Le scelte ufficiali di Marco Baroni e Stefano Pioli
Il Torino e la Fiorentina sono pronte a scendere in campo: la squadra di Marco Baroni sfida quella di Stefano Pioli nel match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A.
La squadra di casa è reduce dalla sconfitta, per 5-0, rimediata contro l’Inter di Christian Chivu.
Dall’altra parte, invece, c’è la Fiorentina che ha rimediato un pareggio contro il Cagliari.
Di seguito, dunque, le scelte ufficiali delle due squadre
Torino-Fiorentina, le scelte ufficiali
TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Ilic, Asllani, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic. Allenatore: Marco Baroni.
A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Anjorin, Adams, Lazaro, Dembele, Tameze, Gineitis, Zapata, Njie.
FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Mandragora, Gosens; Gudmundsson; Kean, Piccoli. Allenatore: Stefano Pioli.
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Sabiri, Nicolussi Caviglia, Marì, Fazzini, Viti, Ndour, Fortini, Fagioli, Kouadio, Parisi.
Dove vedere Torino-Fiorentina
La sfida tra il Torino e la Fiorentina, in programma domenica 31 agosto alle 18:30, si giocherà allo stadio Olimpico grande Torino. Il match potrà essere seguito in diretta TV su Sky Sport, mentre in streaming su DAZN e Sky Go