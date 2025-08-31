Questo sito contribuisce all'audience di

Torino-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Redazione 31 Agosto 2025
Moise Kean (IMAGO)
Le scelte ufficiali di Marco Baroni e Stefano Pioli

Il Torino e la Fiorentina sono pronte a scendere in campo: la squadra di Marco Baroni sfida quella di Stefano Pioli nel match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A.

La squadra di casa è reduce dalla sconfitta, per 5-0, rimediata contro l’Inter di Christian Chivu.

Dall’altra parte, invece, c’è la Fiorentina che ha rimediato un pareggio contro il Cagliari.

Di seguito, dunque, le scelte ufficiali delle due squadre

Torino-Fiorentina, le scelte ufficiali

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Ilic, Asllani, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic. Allenatore: Marco Baroni.

A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Anjorin, Adams, Lazaro, Dembele, Tameze, Gineitis, Zapata, Njie.

FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Mandragora, Gosens; Gudmundsson; Kean, Piccoli. Allenatore: Stefano Pioli.

A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Sabiri, Nicolussi Caviglia, Marì, Fazzini, Viti, Ndour, Fortini, Fagioli, Kouadio, Parisi.

Torino, Che Adams (Imago) interna
Dove vedere Torino-Fiorentina

La sfida tra il Torino e la Fiorentina, in programma domenica 31 agosto alle 18:30, si giocherà allo stadio Olimpico grande Torino. Il match potrà essere seguito in diretta TV su Sky Sport, mentre in streaming su DAZN e Sky Go

 