Doppio colpo del Torino: bloccati Ismajli e Anjorin

Doppio colpo dei granata: bloccato Ismajli per la difesa e Anjorin per il centrocampo

Doppio colpo in entrata da parte del Torino di Marco Baroni.

Sono stati bloccati due calciatori che hanno trascorso l’ultima stagione all’Empoli: Ardian Ismajli per la difesa (a parametro zero) e Anjorin per il centrocampo.

Per il centrocampista inglese classe 2001, oggi – venerdì 27 giugno – è stato trovato l’accordo con e l’Empoli sulle cifre del trasferimento.

Per il Toro sono i sostituti di Saúl Coco e Samuele Ricci. Ismajli potrebbe andare in porto anche se Coco non lascerà l’Italia.