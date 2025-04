Le parole dell’agente di Eljif Elmas, giocatore al Torino, sul suo presente e sul suo futuro: tra riscatto e club interessati

Il rendimento di Eljif Elmas, fantasista arrivato alla corte del Torino nel mercato di gennaio, non può essere passato inosservato.

L’ex Napoli si è presentato alla grande al club granata: non solo con giocate spettacolari, ma soprattutto con le quattro reti realizzate in sole sette presenze.

Una tendenza che ha permesso al Torino di ottenere sei risultati utili consecutivi: una sconfitta in campionato manca infatti alla squadra allenata da Vanoli dal 14 febbraio 2025.

Del suo presente ma anche del futuro ha parlato l’agente del macedone, George Gardi, in un’intervista per TMW ripresa dall’edizione del 12 aprile di Tuttosport.

Torino, parla l’agente di Elmas

“Parlo con Elmas e mi dice che a Torino si trova molto bene, gli piace la città“, esordisce l’agente di Elmas. Che spiega subito: “Con un rendimento del genere è normale che in giro per l’Europa diverse squadre si siano attivate per acquistare il calciatore. A questa cifra (17 milioni il riscatto fissato dal Lipsia) non ci sono molti giocatori con le sue caratteristiche, per questo il Torino dovrebbe approfittarne“.

“Ha portato nuova linfa in granata e sono sicuro che farà sempre meglio“, continua Gardi. Che aggiunge: “Vagnati è stato bravo a crederci fin da subito. Avevamo contatti con altre squadre, ma la chiamata del presidente Cairo è stata fondamentale per chiudere la trattativa“.

Futuro

Il presidente del Torino Urbano Cairo aveva già dichiarato le sue intenzioni circa il riscatto del macedone: “Ci proveremo a portarlo con noi, ma è un discorso che riapriremo a fine stagione“.

Bisognerà prima capire se Elmas avrà davvero ritrovato quella continuità e quella determinatezza che non si vedeva dai tempi del Napoli, quando vinse il Campionato sotto la guida di Luciano Spalletti.