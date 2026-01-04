Questo sito contribuisce all'audience di

Torino, il ds Petrachi: “Via i giocatori a fine corsa, cerchiamo rinforzi in tre ruoli ma non è semplice”

Nicolò Minerva 4 Gennaio 2026
Il direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi ha fatto il punto sul mercato granata. Ecco le sue parole

“C’è da cambiare un po’, da mandare via giocatori a fine corsa, provare a fare qualcosa in più”. Il direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi ha fatto il punto in casa granata. Il ds ha esordito dicendo: “Le direttive di mercato sono quelle di cercare di cambiare qualcosa. Col 3-5-2 dovremo portare giocatori funzionali. Abbiamo un ampio gruppo di giocatori a libro paga. Si sta lavorando per portare qualche volto nuovo in squadra”.

Il ds ha stilato la lista delle priorità: “Un difensore centrale, un esterno e un centrocampista”. Petrachi ha parlato anche di Perr Schuurs. Il difensore olandese, alle prese con diversi infortuni, non gioca da due anni: “Dobbiamo capire cosa fare con Schuurs, è lungodegente e vogliamo vedere se sarà dei nostri, ci sono valutazioni in atto”.

Il dirigente ha aggiunto: “Bisogna avere un po’di pazienza, non è semplice fare operazioni a gennaio. Vivo giorno e notte per provare a portare migliorie al Torino”.

Petrachi ha tracciato la strada da percorrere: “C’è da cambiare un po’, da mandare via giocatori a fine corsa, provare a fare qualcosa in più. Abbiamo un campionato davanti, un campionato che si mostra difficile e competitivo. Dobbiamo raggiungere gli obiettivi, e da gennaio portare qualcosa di nuovo per soddisfare i tifosi. Sono consapevole, farò il massimo per far sì che il Toro possa riprendersi ciò che merita”.