Torino, incidente stradale per il cappellano don Robella: è ricoverato in gravi condizioni

Don Robella (Imago)

Don Robella, storico cappellano del Torino, è ricoverato in gravi condizioni dopo un brutto incidente stradale

Tanta paura in casa Torino per quanto accaduto a don Robella. Nella notte tra giovedì e venerdì lo storico cappellano granata è stato coinvolto in un brutto incidente stradale, ed è ora ricoverato in gravissime condizioni.

Il parroco stava tornando in città dopo un incontro con il Toro Club di Mondovì, quando un auto ha tamponato con violenza il veicolo in cui si trovava insieme ad altre due persone – rimaste illese – facendolo ribaltare più volte.

L’impatto gli ha provocato un trauma cranico, toracico e vertebrale, a tal punto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso, con il quale è stato trasportato all’ospedale Cto di Torino in codice rosso.

Don Robella è ora ricoverato in gravissime condizioni dopo esser stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, e la prognosi è riservata.