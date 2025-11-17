Torino, senti l’ex Zima: “Difficile, ma puoi approfittare e andare in Conference League”

L’intervista esclusiva a David Zima, difensore ceco dello Slavia Praga ed ex Torino in Serie A

Oggi punto fermo dello Slavia Praga primo in lega ceca e capace di fermare l’Atalanta in Champions League, David Zima è intervenuto in esclusiva ai microfoni di gianlucadimarzio.com.

Difensore, classe 2000, con la sua Repubblica Ceca è reduce dalla vittoria in amichevole contro San Marino e ora affronterà Gibilterra nella 10ª giornata delle qualificazioni mondiali del gruppo L.

Ma soprattutto Zima è ex Torino, con cui ha raccolto 34 presenze tra il 2021 e il 2024. “Come vedo il campionato italiano da fuori? Guardo tutte le partite e posso dire che la Serie A è un po’ cambiata. A me piaceva giocare in Italia però la situazione era così e dovevo andarmene“.

“In Italia ho vissuto una bella esperienza, ma avevo la possibilità di tornare allo Slavia Praga – ha continuato il difensore -. È stato tutto positivo in Italia, il campionato mi piaceva tanto“.

Zima: “Torino, puoi approfittare e andare in Conferenze League”

A seguire, David Zima ha parlato specificatamente del Torino, oggi allenato da Marco Baroni e attualmente 12° in Serie A con 14 punti dopo 11 partite. “Il Toro è a 5 punti dalla zona Europa (6° posto con la Juventus a 19 punti, ndr) e ha sempre l’ambizione di giocare in Europa, però è difficile“.

Infine, il difensore ceco ha concluso: “Ci sono squadre come Milan, Juve, Inter, Roma, Lazio, Atalanta che sono più attrezzate. Quindi è difficile ma la Fiorentina, che faceva sempre bene, attualmente sta facendo male… Quindi il Toro può approfittarne andando in Conference League. Difficile ma possibile“.