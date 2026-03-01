Torino, D’Aversa: “Il nostro obiettivo è che i tifosi siano orgogliosi di noi”

Le parole di Roberto D’Aversa al termine del match contro la Lazio, il suo primo in Serie A da nuovo allenatore del Torino

“Il nostro obiettivo è che il pubblico torni orgoglioso di noi. Abbiamo bisogno di loro perché sono fondamentali, anche se non voglio entrare nel merito delle loro decisioni”, ha spiegato D’Aversa dopo la vittoria contro la Lazio.

Buona dunque la prima per Roberto D’Aversa sulla panchina del Torino, che ha sconfitto la squadra di Sarri per 2-0 grazie alle reti di Simeone e Zapata.

Con questo successo i granata salgono a 30 punti, distanziando così di 6 Lecce, Cremonese e Fiorentina (una partita in meno per i viola), e allontanandosi così dalla zona retrocessione.

Al termine del match, D’Aversa ha parlato a DAZN, spiegando: “I complimenti sono tutti per la squadra. I ragazzi sono stati bravi a portare in campo le poche cose prefissate in questa settimana. Zapata-Simeone nel futuro? Vediamo. Nel momento in cui chiedo coraggio ai ragazzi, devo dimostrarmi tale. In rosa ho 5 attaccanti e loro due hanno dimostrato di poter giocare insieme. Hanno fatto una grande prestazione, con sacrificio”.

Torino, le parole di D’Aversa

Sulla scelta del Torino ha aggiunto: “È chiaro che ero consapevole di venire in un grande club, in una squadra con un gran potenziale. La scelta è stata semplice, ma è chiaro che bisogna ragionare non solo sulla singola partita. Ora vogliamo goderci la vittoria ma pensare subito alla prossima”.

“Conoscevamo come lavora la Lazio sul riferimento della palla, sfruttando le ampiezze. Sapevamo di poter avere dei vantaggi, e sotto l’aspetto tattico i ragazzi hanno interpretato la partita al meglio. Alla fine siamo calati, ma la voglia di portare a casa il risultato era tanta. Questa squadra ha fatto 10 clean sheets con stasera, quindi ha la possibilità di non subire gol. In settimana gli ho ricordato che per 9 partite non hanno preso gol”, ha infine concluso il nuovo allenatore granata