Roberto D’Aversa guiderà il Torino fino a fine stagione: è arrivato l’annuncio del club granata

Alla fine, dopo i tanti risultati negativi delle ultime uscite, il Torino ha deciso di cambiare guida tecnica: via Marco Baroni dopo pochi mesi, dentro Roberto D’Aversa.

L’allenatore ex Lecce ed Empoli – tra le altre – ha firmato un contratto fino a fine stagione ed è appena stato ufficializzato dal club granata, che ha scelto lui per poter raggiungere la salvezza.

Il comunicato del Torino recita: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra all’allenatore Roberto D’Aversa. Il tecnico ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026“.

[…] “Tutta la Società accoglie Roberto D’Aversa con il più cordiale: “Benvenuto al Torino! Buon lavoro e Sempre Forza Toro!”.