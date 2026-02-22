Torino, previsto un contatto con D’Aversa: si può stringere in serata

Il Torino spinge per Roberto D’Aversa: è previsto un contatto con l’ex Empoli, e il club granata può stringere già in serata

Ore sempre più calde in casa Torino dopo la sconfitta per 3-0 contro il Genoa. Come abbiamo raccontato in queste ore, la dirigenza sta valutando la posizione di Marco Baroni, ma non solo.

È infatti previsto un contatto con Roberto D’Aversa, e le parti potrebbero stringere già nella serata di oggi, 22 febbraio. Baroni, dunque, va sempre più verso l’esonero.

Gli ultimi sviluppi sono un ulteriore segnale di come il Torino stia seriamente ragionando sulla posizione dell’allenatore e sul cambio in panchina.

D’Aversa al momento è svincolato dopo l’ultima esperienza con l’Empoli, terminata la scorsa stagione con la retrocessione in Serie B.