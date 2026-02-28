Roberto D’Aversa (IMAGO)

Le parole di Roberto D’Aversa, allenatore del Torino, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio

In casa Torino inizia l’era Roberto D’Aversa. L’allenatore ex Empoli avrà il compito di risollevare una squadra in difficoltà nell’ultimo periodo, che ha perso 6 delle ultime 8 partite di Serie A e che ha visto avvicinarsi alle spalle la zona retrocessione.

Si parte dalla sfida contro la Lazio, in programma domenica pomeriggio allo stadio Olimpico Grande Torino. Alla vigilia del match, il neo-allenatore ha parlato in conferenza stampa: “La predisposizione a fare quello che chiediamo, attenzione a quanto proposto. Normale che i giocatori si sentano responsabili di quello che è successo. Ho giocato e ho avuto la sfortuna di subire un cambio di allenatore, il fatto che sia andato Baroni non voglia dire aver risolto la situazione, ognuno deve prendersi le proprie responsabilità”.

Il neo allenatore granata ha proseguito: “Il confronto è stato civile, quando si va in campo si lotta e si fa risultato per far sì che i tifosi siano orgogliosi. Chiaramente come ho già detto in conferenza quando sono arrivato è normale che per il raggiungimento dell’obiettivo c’è un ambiente compatto. Con la loro spinta sarebbe più facile ma non entro nel merito delle loro decisioni. I tifosi vanno rimotivati e dipende da noi e dai risultati e dalle prestazioni“

Di seguito le dichiarazioni complete.

Torino, le parole di D’Aversa

D’Aversa ha continuato spiegando: “Se ci fosse qualcuno che non ha ancora capito il momento non farebbe più parte della squadra, il mio avvento è anche per fare in modo che questo non accada, posso garantire che laddove non si capisca verrà tagliato fuori”.

L’obiettivo che D’Aversa vuole raggiungere fin da subito è questo: “Sicuramente come è giusto che sia col cambio di allenatore la squadra sa che non tutte le responsabilità sono dell’allenatore. Arrivavano da una sconfitta pesante e quindi mi preme cercare di risollevare il morale di questi ragazzi”